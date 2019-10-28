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28.10.2019 - 12:13 |

Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu mu?

Kuruluş Osman dizisi ilk bölüm tanıtımları yayınlanmaya devam ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer alacağı Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanları büyük merak uyandırdı. Peki Kuruluş Osman dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu mu?

Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu mu?

Kuruluş Osman dizisi tanıtımları yayınlanmaya devam ediyor. ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Yayınlanan tanıtımlarda dikkat çeken sözler izleyiciyi kendisine çekmeye devam ediyor. Peki Kuruluş Osman dizisi yayın tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kuruluş Osman dizisi yayın tarihine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Yayınlanan tanıtımlarda hala yakında ibaresi yer alıyor.

Hareket halindeki ambulanstan yola düştüAşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.
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