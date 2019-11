Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir? Kuruluş Osman oyuncular ve karakterleri

Yeni dizi Kuruluş Osman bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan Kuruluş Osman'da hangi oyuncular rol alıyor?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

OSMAN BEY - BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit 24 Aralık 1984 İstanbul doğumldur. 2005 yılı Best Model of Turkey seçilmiştir. Oyuncu Fahriye Evcen ile evlidir bir oğlu vardır. Birçok dizi ve filmde rol alan Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey karakterini canlandırmaktadır.

BAMSI - NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman'da da rolüne devam etmektedir. 24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

DÜNDAR - RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin küçük kardeşi Dündar rolündedir. Ragıp Savaş 24 Ekim 1966 doğumludur. Birçok tiyatro oyununda ve dizide rol almıştır. 2004 yılında çekilen Neredesin Firuze filminde çok beğenilmiştir.

ALİŞAR - SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Alişar Germiyanoğlu beyliğinin başıdır. Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterini canlandıran Saruhan Hünel 7 Ocak 1970 doğumludur. Şarkıcı Aslıhan Hünel'in abisidir. Aynalı Tahir, Serçe, Karagül gibi dizilerde rol almıştır.

SAMSA - İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

Dizide Samsa rolündeki İsmail Hakkı Ürün 21 Mart 1976 doğumlduur. Daha önce Sakarya Fırat dizisinde Durali Başçavuşu canlandırmıştır.

SOFIA - ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica’da doğdu. 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuğa, 2008 yılında Kar (Snow) adlı sinema filmiyle başladı. 2011 yılında, Angelina Jolie’nin senaryosunu yazıp aynı zamanda da yönetmenliğini de yaptığı, Bosna Savaşı'nı anlatan filmi, "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) filmindeki "Hana" rolü ile ünlendi. Muhteşem Yüzyıl Ester Hatun rolünde, Güllerin Savaşı'nda Brooke rolündeydi.