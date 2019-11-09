Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Dizi ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman fırtınası yaşanacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı projenin bugün 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlamasıyla birlikte yayın tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragmanında Osman Bey'in “Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” sözlerinin yer aldığı fragmanda dizinin 20 Kasım 2019 Çarşamba yayınlanacağı belirtildi.