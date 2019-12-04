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04.12.2019 - 15:37 | | AA

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis!

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını yaralayan sanık, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis!

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Zafer Tatlısert, müşteki Saliha G. T, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Saliha G. T, sanığın olaydan önce de birçok kez kendisini ve  ailesini tehdit ve darbettiğini söyledi.

Sanık Tatlısert'in hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Saliha G. T, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum.  Kendisi beni daha önce de öldürmeye teşebbüs etmiş ancak silahı tutukluk  yapmıştı. Bu nedenle öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep ediyorum.”  diye konuştu.

Saliha G. T'nin avukatı Emin Levent Yavuzer de sanığın suçunun  sabit olduğunu belirterek, üst sınırdan ve hiçbir indirim uygulanmadan  cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, son sözü sorulan sanık  Zafer Tatlısert, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Savcı Bey olayı magazinelleştirmeye  çalışmış. Mütalaadaki bazı tutarsızlıklar, Savcı Bey'in dosyaya hakim olmadığını  gösteriyor. Olay günü ben kurye kıyafeti giymedim. Başımdaki kaskı da güvenlik  amaçlı, motosiklet kullanmak için takmıştım. İş yerine girerken güvenlik  görevlisi kim olduğumu sorunca, bir anda refleks olarak 'kuryeyim' dedim."  ifadelerini kullandı.

Olayı önceden tasarlamadığını iddia eden Tatlısert, "Olayı tasarlamış  olsam, güvenlik kameralarının olmadığı bir yere giderdim. Her yerde güvenlik  kamerasının olduğu iş yerine gitmezdim. Eşimden şüphelendiğim için can havliyle  çalıştığı iş yerine gittim. Bu olaydan önce, kendilerine, 'öldürmek amacıyla ateş  ettiğim' iddiası da doğru değildir. Müştekiler bana iftira atmaktadır." diye  konuştu.

Zafer Tatlısert'in avukatı Ozan Erdoğan, karşı tarafın iddialarında  tutarsızlık bulunduğunu, olay yeri incelemelerinin yetersiz olduğunu, olayın  gerçekleşmesinde ağır tahrik bulunduğunu öne sürerek, müvekkilinin beraatini  talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tatlısert’e, "eşi kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik  indirimiyle cezayı 13 yıl 6 aya indirdi.

Tatlısert'e yine eşi G.'yi başka bir olayda yaralama suçundan 11 ay  7 gün, eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü’yü 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 3 ay  hapis cezası verildi.

Sanık ayrıca Çağatay G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 12 ay,  Sadık G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 9 ay, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar  ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" kanununa aykırı davranışı dolayısıyla 1 yıl 6 ay  hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa toplamda, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verildi.

 

 

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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