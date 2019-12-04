Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis!

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Zafer Tatlısert, müşteki Saliha G. T, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Saliha G. T, sanığın olaydan önce de birçok kez kendisini ve ailesini tehdit ve darbettiğini söyledi.

Sanık Tatlısert'in hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Saliha G. T, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Kendisi beni daha önce de öldürmeye teşebbüs etmiş ancak silahı tutukluk yapmıştı. Bu nedenle öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep ediyorum.” diye konuştu.

Saliha G. T'nin avukatı Emin Levent Yavuzer de sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, üst sınırdan ve hiçbir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, son sözü sorulan sanık Zafer Tatlısert, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Savcı Bey olayı magazinelleştirmeye çalışmış. Mütalaadaki bazı tutarsızlıklar, Savcı Bey'in dosyaya hakim olmadığını gösteriyor. Olay günü ben kurye kıyafeti giymedim. Başımdaki kaskı da güvenlik amaçlı, motosiklet kullanmak için takmıştım. İş yerine girerken güvenlik görevlisi kim olduğumu sorunca, bir anda refleks olarak 'kuryeyim' dedim." ifadelerini kullandı.

Olayı önceden tasarlamadığını iddia eden Tatlısert, "Olayı tasarlamış olsam, güvenlik kameralarının olmadığı bir yere giderdim. Her yerde güvenlik kamerasının olduğu iş yerine gitmezdim. Eşimden şüphelendiğim için can havliyle çalıştığı iş yerine gittim. Bu olaydan önce, kendilerine, 'öldürmek amacıyla ateş ettiğim' iddiası da doğru değildir. Müştekiler bana iftira atmaktadır." diye konuştu.

Zafer Tatlısert'in avukatı Ozan Erdoğan, karşı tarafın iddialarında tutarsızlık bulunduğunu, olay yeri incelemelerinin yetersiz olduğunu, olayın gerçekleşmesinde ağır tahrik bulunduğunu öne sürerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tatlısert’e, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik indirimiyle cezayı 13 yıl 6 aya indirdi.

Tatlısert'e yine eşi G.'yi başka bir olayda yaralama suçundan 11 ay 7 gün, eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü’yü 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sanık ayrıca Çağatay G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 12 ay, Sadık G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 9 ay, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" kanununa aykırı davranışı dolayısıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa toplamda, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verildi.