Kuzey Yıldızı 11. bölüm fragmanı... Kuzey ile Yıldız aşk sarhoşu

Kuzey Yıldızı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde iki aşık tekne gezisi yapıyor ve romantik anlar yaşıyor. Berfin ise hala anne ve babasının birleşmesini istiyor. Yalnız bu hiç de kolay olmayacağa benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın yirmi yıldır hayalini kurduğu an gelip çatmış, Yıldız dünyanın en mutlu kadını olmuştur. Ama Şule’nin gelişiyle birlikte dünyası başına yıkılmıştır. Çünkü Şule, sadece Kuzey’i terk edip giden, sorun teşkil etmeyecek olan bir eski eş değildir. Kuzey için ne kadar önemsiz olursa olsun Kuzeyle Şule kağıt üzerinde hala boşanmamıştır. Kuzey’in bile nerdeyse unuttuğu bu bilgi, Yıldız’ı dumura uğratır. Bir kere daha aldatılmış, bir kere daha hevesleri yarıda kalmıştır. Yıldız’ın payına hep gözyaşı düşmektedir. Artık gerçekten her şeyden vazgeçecektir. Kuzey, Yıldız’ı ikna etmek için, Yıldız’ı kendine inandırmak için herşeyi yapar. Ama Yıldız’ın ikna olmaya niyeti yoktur. Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule’yi ikna etmeye çalışır. Şule’nin şimdilik sorun çıkarmaya niyeti yoktur. Uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka bir beklentisi yoktur. Kuzey, bu yüzden tüm enerjisini Yıldız’a yoğunlaştırır. Yıldız Nuh der, peygamber demez. Tekrar tekrar yara almaktan fazlasıyla yorulmuştur. Bu yüzden, bu duruma kesin bir son vermek için büyük bir karar verir. Peki bu hamlesi, Kuzey’i durdurmaya yetecek midir?