Kuzey Yıldızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yine olaylar birbirini kovalıyor

Kuzey Yıldızı 3. bölüm bu akşam ekrana geldi. Son bölümde Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. Bölümüde; yangın büyümeden söndürülmüş, Kuzey ve kızları büyük bir tehlikeyi ucuz atlatmıştır. Ama Kuzey’in öfkesi dinmez. Yıldız’ın tüm inkârlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey’i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sanmaktadır. Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damladır. İkili artık ezeli düşmandır. Bir araya gelmeleri imkânsızdır. Kuzey, gerçek düşmanını unutup tüm okları Yıldız’ın üstüne çevirmiştir. Gerçek düşmansa kendini hatırlatmakta geç kalmayacaktır. Kuzey’in yanı başındadır. Bundan şimdilik kimsenin haberi yoktur. Kamer’in Poyraz’a kaçması Mollaoğulları’nı Kadıoğulları’na karşı mağlup etmiştir. Şeref Mollaoğlunun bu mağlubiyeti kabullenmeye niyeti yoktur. Pembe’yi kullanarak rövanşını alacaktır. Kuzey ve Yıldız; Pembe ve Nahide’nin ağına düşer. İki inatçı keçi yıllar sonra nihayet ya tüm kozlarını paylaşacak ya da birbirlerini affedeceklerdir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Yaşar oğluna silah vererek Kuzey'i vurmasını istiyor. Yıldız hasta ve acilen hastaneye gitmesi gerekiyor. Kuzey'in kızları cezalı... Yıldız'ın kafasını attıran bir gelişme yaşanırken Kuzeylere davetsiz bir misafir geliyor. Kuzey Yıldızı 5. Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek.