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14.12.2019 - 18:55 |

Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler? Yeni bölümde neler olacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? SHOW TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk izleyicisinin merakla araştırdığı dizinin çekim yeri ve oyuncularının kim olduğu araştırılıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin nerede çekildiği ve kimlerin oynadığı haberimizde yer alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler? Yeni bölümde neler olacak?

Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Dizinin izleyicileri, Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında bilgi almak istiyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir.

Yıldız’ın son isteği, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey, artık Yıldız’ın sevgisine inanmamaktadır. Yıldız, Kuzey’i güven testine tabi tutayım derken bu sınavdan geçemeyen kendisi olmuştur. Kuzey’in Yıldız’a olan güveni ve inancı yerle bir olmuştur. Yıldız, ileri gittiğini geç de olsa fark eder ve Kuzey’in güvenini tekrar kazanmaya çalışır. Bunun için, Kuzey’in ayak izlerini takip etmeye başlar. Kuzey’in bıraktığı izler; Yıldız’ı, zamanında kendi yaşadığı hayal kırıklıklarına ve aşk acısına götürmektedir. Yıldız’ın geçtiği yollardan, bu kez Kuzey geçmektedir. Yıldız, ufak bir rol değişikliğiyle bu duruma dahil olur. Eskinin tavşanı Yıldız tazı olmuş, Kuzey’i kovalamaktadır.

Kuzey, bu durumdan fazlasıyla sıkılır. Tek başına kalıp kafa dinlemek ister. Bunun için gideceği yer, bellidir. Fakat orda da rahat edemez. Ezeli komşusu, karşısında durmaktadır ama tek bir farkla. Yıldız’ın da kalbi artık çok kırıktır. Ve Kuzey, Yıldız’ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındadır. Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm bölümleri Ordu'da çekiliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner
Yıldız Kadıoğlu

İsmail Demirci
Kuzey Mollaoğlu

Cezmi Baskın
Yaşar Kadıoğlu

Ferda Kaynar
Hanife Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan
Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan
Emine Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu
Sefer Kadıoğlu

Aslıhan Kapanşahin
Mine Mollaoğlu

 

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