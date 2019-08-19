‘Kuzey’in delikanlısı!

Dünyanın farklı denizlerinde birbirinden zor yüzme geçişlerine katılan Kamil Alsaran, yüzücülerin ‘Everest Tepesi’ dediği İngiltere ile Fransa arasındaki 35 kilometrelik Manş Denizi’ni daha önce iki kez yüzerek geçmişti. 58 yaşındaki İstanbullu Alsaran böylece Manş Denizi’ni yüzerek geçen ‘en yaşlı Türk’ olmuştu. Kamil Alsaran bu kez de Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki 35 kilometrelik Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçti. Alsaran böylece Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ‘en yaşlı erkek’ oldu.

Zehirli denizanası

Antrenmanlarını Marmara Denizi’nde yapan Kamil Alsaran, 13 Temmuz’da ailesiyle Kuzey İrlanda’nın Donaghadee kentine gitti. Alsaran’ı bekleyen en büyük zorluk, Atlas Okyanusu’nun soğuğu oldu. Suyu 12 derece olan Atlas Okyanusu’na sabah 07.00’da giren Alsaran, zehirli denizanasından korunmak için vücuduna karışım sürdü. Kuzey Kanalı’nı geçmek isteyen iki yüzücünün ölüm tehlikesiyle yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan denizanası kadar şiddetli gel-git olayından da etkilenen Alsaran, 13 saat 55 dakika kulaç atarak İskoçya kıyısındaki PortPatrik’te karaya çıktı.

Acılar içinde yüzdü

Alsaran, “Denizanaları sürüler halinde üstüme geldi. Direk bir denizanası teması yaşamasam da kopuk püskülleri canımı çok acıttı. 5. saatten sonra sol omzum ağrımaya başladı. Ama başaracağıma inanarak tempomu arttırdım. 7 saatte kanalın yarısını geçtim. Doğacak torunumu düşünerek mutlu oldum. Bitime yakın güneş batıyordu. O sırada büyük bir denizanasının püsküllerini sol kolumda hissettim. Çok acı verdi ama yüzmeye devam ettim. Kolumdaki denizanası zehrin ve gel-git’in etkisiyle 43 km’ye çıkan parkuru bitirmek beni çok mutlu etti” dedi.

‘Kulaçlarım babam için’

Kulaçlarını geçen yıl KOAH hastalığından ölen babası Rasim Alsaran ve KOAH Hastaları Derneği’ne adadığını söyleyen Kamil Alsaran, “Yüzerken aklıma hep babam geldi . En zorlandığım zamanlarda babam için kulaç attım. Karaya çıkıp tebrik edildiğimde ülkem adına gurur duydum. Kuzey Kanalı’nı geçen 67. kişi, en yaşlı erkek yüzücü, ilk Türk ve ilk müslüman oldum” dedi. Alsaran, Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı, ABD-Catalina Boğazı ve Kuzey Kanalı geçişiyle 7 etaplık en zor rotanın 4’ünü tamamladı. Şimdi hedefi, Japonya Tsugaru Boğazı, Yeni Zelanda Cook Boğazı ve Hawai Molakai.

Çılgın Türkler

Kamil Alsaran, Kuzey Kanalı’nı tek başına geçerken, liderliğini yaptığı ‘Çılgın Türkler’ adlı takım da Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk takımı oldu. Emre Deliveli, Raha Akhavan, Yasemin Bagana ve Deniz Kayadelen’den oluşan açık deniz yüzme takımı 1’er saat yüzerek 12 saat 14 dakikada kanalı geçmeyi başardı.