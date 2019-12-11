KVK Teknik Servisleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

KVK TEKNİK SERVİSLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

KVK Teknik Servis hafta içi her gün sabah saat 09:00’da başlıyor ve akşam saat 18:30’a kadar devam ediyor. Ayrıca KVK teknik servisleri saat 12:30 ile 13:30 arasında da öğle tatili sebebi ile kapalıdır. KVK Teknik Servisleri Cumartesi gününde ise sabah saat 09:00’da açılır ve saat 14:15’de kapanır. Pazar günleri ise tatil günleridir.

KVK TEKNİK SERVİSLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

KVK hafta içi ve Cumartesi günü saat 09:00’da açılmaktadır.

KVK TEKNİK SERVİSLERİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

KVK hafta içi saat 18:30’da ve Cumartesi günü de saat 14:15’de kapanır. Sadece Apple, Sadece Samsung ve Sadece Huawei müşterilerine hizmet veren servisleri Cumartesi günleri de 18:30’a kadar açıktır. Pazar günü ise Huawei Kadıköy servisi ve Apple Ümraniye servisi hariç diğer tüm teknik servisler kapalıdır.

KVK TEKNİK SERVİSLERİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

KVK saat 12:30 ile 13:30 arasında 1 saat süre boyunca öğle tatili sebebi ile kapalıdır. Cumartesi çalışma saatleri içinde öğle tatili bulunmamaktadır. Yani Cumartesi günü açılış saatleri ve kapanış saatleri süresi boyunca açıktır. Öğle tatili uygulaması sadece hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ) uygulanmaktadır.

KVK TEKNİK SERVİSLERİ HAFTA SONU AÇIK OLUYOR MU?

Cumartesi günü de saat 14:15’de kapanır. Sadece Apple, Sadece Samsung, Sadece Huawei müşterilerine hizmet veren servisleri Cumartesi günleri de 18:30’a kadar açıktır. Pazar günü ise Huawei Kadıköy servisi ve Apple Ümraniye servisi hariç diğer tüm teknik servisler kapalıdır.

KVK TEKNİK SERVİSLERİ BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

KVK teknik servisleri Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ile 1 Ocak, 15 Temmuz, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermezler.