KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt sonuçlarının açıklanması, YKS sürecinin sona ermesiyle birlikte KYK burslarının tarihleri de iyice araştırılmaya başlandı. Özellikle birinci sınıf öğrencileri tam tarihi merak edip sürekliolarak KYK'nin sitesini kontrol ediyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.