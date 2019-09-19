MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
19.09.2019 - 17:20 |

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Bugün YKS ek tercih sonuçları da açıklandı. Binlerce öğrenci 23-25 Eylül tarihleri arasında üniversite kaydı yaptıracaklar. KYK burs tarihleri bugünlerde sık sık araştırılırken yeni üniversite öğrencilerinin de eklenmesiyle "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu gündem oldu.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt sonuçlarının açıklanması, YKS sürecinin sona ermesiyle birlikte KYK burslarının tarihleri de iyice araştırılmaya başlandı. Özellikle birinci sınıf öğrencileri tam tarihi merak edip sürekliolarak KYK'nin sitesini kontrol ediyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

Sıradaki Haber