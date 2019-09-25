25.09.2019 - 19:04 |
KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'nın burslarıyla ilgili geri sayım sürüyor. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin başvuru yapmaya hazırlandığı başvurular ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan KYK burs kredi başvuru ne zaman başlayacak?
KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Yedek yurt sonuçlarının açıklanma süreci ise devam ediyor. Son olarak 6. yedek yurt sonucu açıklandı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.