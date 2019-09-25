KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu?

KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Yedek yurt sonuçlarının açıklanma süreci ise devam ediyor. Son olarak 6. yedek yurt sonucu açıklandı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.