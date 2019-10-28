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28.10.2019 - 13:20 |

KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından beklenen sonuçlar için tüm gözler KYK'dan gelecek haberde. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi miktarı bu yıl ne kadar?

KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Şimdi ise sonuçların açıklanması bekleniyor.

Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK'dan bir açıklama geldi mi?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK BURS KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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