KYK burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? KYK bursları ne kadar?

Bu yılki KYK burs başvurularının üzerinden 15 gün geçti. 3 haftaya girilirken öğrenciler sonuç tarihi aramalarını bir hayli hızlandırdı. Başvuru yapan herkesin dilinde aynı soru var: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihlerde alındığı baz alınırsa sonuçların Kasım ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.