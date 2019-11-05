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05.11.2019 - 12:32 |

KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ve kredisi alacaklara müjde!

KYK burs ve kredi sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. KYK burs ve kredi ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. Peki, KYK burs ücreti yeni yılda ne kadar olacak? İşte KYK burs ve kredi ücretleri için yeni fiyatlar...

KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ve kredisi alacaklara müjde!

KYK burs ücreti ne kadar oldu? Yeni dönemde KYK burs ve kredi ücretlerinde artış görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor" dedi.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama:

2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu rakamları 500 liradan, yüzde 10 artışla, 550 liraya çıkıyor. Hatırlarsanız, bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Yeni öğrenim kredisi ve bursu rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.
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