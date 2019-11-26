KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

KYK burs ücretleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüz binlerce öğrenci bu yıl ilk kez burs ve kredi ücreti alacak. Yurtkur tarafından verilen burs ve kredi ücretlerine bu yıl yüzde 10'luk bir zam yapıldı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar taahhütname onayı için tanınan süre 19 Kasım'da sona erdi. Bu sürenin ardından Ekim ve Kasım ayı ücretlerinin birlikte hesaplara yatırılacağı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. KYK bursu almaya hak kazanan adaylar şimdilerde burs ve kredi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki KYK burs ve kredi ücretleri ayın kaçında hesaplara yatacak?

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

KYK burs ve kredi ücretleri henüz hesaplara yatmadı. Yüz binlerce öğrenci burs ve kredi ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Burs ve kredi ücretlerinin Kasım ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.