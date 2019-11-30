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30.11.2019 - 09:40 |

KYK bursları yattı mı? KYK burs ve kredi o hesaplara bugün yatacak

KYK burs ve kredileri hesaplara yatırılmaya devam ediyor. 27 Kasım itibariyle başlayan ödemelerde bugün hangi hesaplara burs yatacak? İşte KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler için burs ödeme tarihleri...

KYK bursları yattı mı? KYK burs ve kredi o hesaplara bugün yatacak

KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler bu yıl ilk ödemelerinde Ekim ve Kasım aylarını birlikte alacaklar. İlk ödemeler 27 Kasım 2019 itibariyle başladı. KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

27 Kasım'da T.C. kimlik numarası son hanesi '0' olanlar
28 Kasım Perşembe T.C. kimlik numarası son hanesi '2' ile bitenler
29 Kasım Cuma '4' ile bitenler
30 Kasım Cumartesi '6'
1 Aralık Pazar '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR? NE KADAR ARTIŞ OLDU?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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