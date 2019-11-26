KYK'dan son dakika açıklaması... İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için bursların hesaplara yatacağı tarih belli oldu. İşte öğrencilerin merakla beklediği o tarih.

KYK BURSU YATTI MI? SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.

KYK BURSU HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

T.C. KİMLİK NUMARASI SON HANESİ ÖDEME GÜNÜ

0 ile bitenler 27 Kasım

2 ile bitenler 28 Kasım

4 ile bitenler 29 Kasım

6 ile bitenler 30 Kasım

8 ile bitenler 1 Aralık

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR? KYK BURS MİKTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.