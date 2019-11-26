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26.11.2019 - 16:41 |

KYK burs için son dakika açıklaması! KYK bursları o tarihlerde hesaplara yatacak

KYK bursu ve kredi almaya hak kazanan yüz binlerce öğrenci KYK'dan gelecek haberi bekliyordu. KYK bursu yattı mı sorusuna cevap arayan öğrenciler için açıklama geldi. KYK bursu ne zaman yatacak? İşte KYK'dan yapılan son dakika açıklaması.

KYK burs için son dakika açıklaması! KYK bursları o tarihlerde hesaplara yatacak

KYK'dan son dakika açıklaması... İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için bursların hesaplara yatacağı tarih belli oldu. İşte öğrencilerin merakla beklediği o tarih.

KYK BURSU YATTI MI? SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.

KYK BURSU HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

T.C. KİMLİK NUMARASI SON HANESİ      ÖDEME GÜNÜ

0 ile bitenler                                                     27 Kasım
2 ile bitenler                                                     28 Kasım
4 ile bitenler                                                     29 Kasım
6 ile bitenler                                                     30 Kasım
8 ile bitenler                                                       1 Aralık

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR? KYK BURS MİKTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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