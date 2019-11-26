KYK burs için son dakika açıklaması! KYK bursları o tarihlerde hesaplara yatacak
KYK bursu ve kredi almaya hak kazanan yüz binlerce öğrenci KYK'dan gelecek haberi bekliyordu. KYK bursu yattı mı sorusuna cevap arayan öğrenciler için açıklama geldi. KYK bursu ne zaman yatacak? İşte KYK'dan yapılan son dakika açıklaması.
KYK'dan son dakika açıklaması... İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için bursların hesaplara yatacağı tarih belli oldu. İşte öğrencilerin merakla beklediği o tarih.
KYK BURSU YATTI MI? SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.
KYK BURSU HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
T.C. KİMLİK NUMARASI SON HANESİ ÖDEME GÜNÜ
0 ile bitenler 27 Kasım
2 ile bitenler 28 Kasım
4 ile bitenler 29 Kasım
6 ile bitenler 30 Kasım
8 ile bitenler 1 Aralık
KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR? KYK BURS MİKTARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.
Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.