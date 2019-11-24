KYK burs ve kredi ücretleri konusunda öğrencilerin araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere taahhütname onayı için tanınan süre 19 Kasım tarihinde sona erdi. Gerekli tüm işlemleri tamamlayan adaylar şimdilerde KYK burs ve kredi ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki KYK bursları hesaplara yattı mı?

KYK BURSU HESAPLARA YATTI MI?

KYK burs ve kredi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından henüz net bir açıklama yapılmazken kredi ve burs ücretlerinin Ekim ve Kasım ayının birlikte yatırılacağı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. KYK burs ve kredi ücretlerinin hafta başından itibaren TC kimlik numaasının son rakamanına göre sırasıyla ödenmesi bekleniyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR? KYK KREDİLERİ YATTI MI?

İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler normal şartlarda ekim ayında ödemelerini alırlar. Bu ödemeler öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında yapılır.

KYK'dan bu sene yapılan açıklamaya göre taahhütname onayını yapan öğrenciler KYK bursu ve kredi ilk ödemelerini kasım ayı sonunda alacak. İlk ödeme ekim ve kasım ayı olmak üzere iki aylık olarak ödenecek.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR? KYK BURS MİKTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.