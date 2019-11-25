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25.11.2019 - 12:05 |

KYK ne zaman yatacak? KYK bursu bugün yattı mı?

KYK bursu bugün yattı mı? KYK'dan burs ve kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerinin gözü KYK'dan gelecek haberde. KYK bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ve kredisi yeni yılda ne kadar zamlandı?

KYK ne zaman yatacak? KYK bursu bugün yattı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler heyecanla hesaplarına yatacak paraları bekliyor. KYK bursu ve kredisi alacak öğrenciler 19 Kasım'a kadar taahhütname onaylarını yaptılar. Peki, KYK bursu bugün yattı mı? KYK ne zaman yatacak?

KYK BURSU YATTI MI?

İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler normal şartlarda ekim ayında ödemelerini alırlar. Bu ödemeler öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında yapılır.

KYK'dan bu sene yapılan açıklamaya göre taahhütname onayını yapan öğrenciler KYK bursu ve kredi ilk ödemelerini kasım ayı sonunda alacak. İlk ödeme ekim ve kasım ayı olmak üzere iki aylık olarak ödenecek.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR? KYK BURS MİKTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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