KYK sonuçları bugün mü açıklanacak? Heyecanlı tavan yaptı

Kredi Kurtlar Kurumu'ndan burs almak isteyen öğrenciler 15-21 Ekim tarihleri arasında başvurularını yaptılar. Aradan 24 gün geçmesine rağmen burs sonuçları açıklanmış değil. Geçen sene sonuçların 13 Kasım'da açıklanmış olması beklentileri daha da artırmış durumda... Artık öğrenciler "KYK ne zaman açıklanacak?" sorusunu anbean yöneltiliyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net tarih verilmiş değil.. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene sonuçların en geç bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR 2019?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.