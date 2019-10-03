Beklenen haber az önce geldi! KYK yurt sonuçları açıklandı...

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları 24-30 Eylül tarihleri arasında alındı. 3 gün önce biten başvuruların ardından sonuçlar merak ediliyordu.

KYK biraz önce yaptığı açıklama ile sonuçların ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

"2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt sonuçları açıklanmıştır."

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