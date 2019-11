La Casa de Papel ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

iLK üç sezonu ilgiyle izlenen La Casa de Papel'in yeni sezonu için heyecanla bekleniyor. Profesör'ün nasıl bir plan yaparak Raquel'i kurtaracağı en çok merak edilen konular arasında... Dizinin yeni bölümleri için sabırsızlık gitgide artarken "La Casa de Papel ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde...

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel 4. sezonu için Netflix'ten yapılan bir açıklama yok. Bu nedenle yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor. Konu hakkında yakın bir zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

KONUSU NEDİR?

La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.