Leyla Tanlar kimdir? Ferhat ile Şirin dizisinde Şirin karakterine hayat veren Leyla Tanlar kaç yaşında?

Leyla Tanlar, Ferhat İle Şirin dizisinde Şirin karakterine hayat veriyor. Paramparça dizisi ile yakaladığı popülerliğin ardından ATV ekranında yayınlanmaya başlayan ve çok uzun ömürlü bir dizi olmayan Şahin Tepesi dizisinde Deniz karakterine hayat vermiştir. Son olarak Ferhat İle Şirin dizisinde Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş ile başrollerde yer alan Leyla Tanlar, Şirin karakterine hayat vermektedir. Peki Leyla Tanlar kaç yaşında?

LEYLA TANLAR KİMDİR?

Leyla Tanlar; 13 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yay burcu olan güzel oyuncu; özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda ortaöğrenimini tamamlayarak, lise öğrenimi için İtalyan Lisesi'ne yazılmıştır

Birçok tiyatro kulübünde de faaliyetler gösteren Leyla Tanlar; oyunculuğa olan ilgisinden dolayı Akademi 35,5'a yazılarak mezun olmayı başarmış bir oyuncudur. Daha sonra Paramparça dizisinde karakter oyuncusu olarak rol alan Leyla Tanlar Cansu karakteriyle dizi de oldukça fazla sevilen bir karakter olmayı başarmıştır.

LEYLA TANLAR'IN DİZİDE HAYAT VERDİĞİ ŞİRİN KARAKTERİ HAKKINDA

Karalı ailesinin prensesi… Takı tasarımcılığı okuyan Şirin aynı zamanda bir Mevlevihane’nin müzik grubunda ney üflemektedir. Çocuk yaşta geçirdiği hastalık yüzünden ablası Banu ona hep narin bir çiçek gibi davranmış bu yüzden hayatın sert yüzüyle hiç yüzleşememiştir. Kafeste bir kuş gibi yaşayan, hayatla tek başına savaşmayı bilmeyen, duygularını hiç ifade edemeyen Şirin, Ferhat ile aşkı dahası yaşamayı öğrenecektir. Şirin’in aşkının en büyük engeli ise canından çok sevdiği ablası Banu olacaktır.