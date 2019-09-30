MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemLunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...
30.09.2019 - 00:58 | | İHA

Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü.

Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeciler(34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S.arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler’i vurdu.

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erbahçeciler’in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri cinayet zanlısı K.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce'de şüpheli ölümDüzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

Sıradaki Haber