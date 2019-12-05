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05.12.2019 - 17:13 | | DHA

Maaşlarını alamadıklarını öne süren metro işçilerinden eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy Metro Hattı inşaatında çalışan işçiler yüklenici firmadan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak eylem yaptı.

Maaşlarını alamadıklarını öne süren metro işçilerinden eylem

İBB tarafından yapımına devam edilen Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy Metro Hattı inşaatında çalışan işçiler üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak yüklenici firmanın önünde eylem yaptı.

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren iş bıraktıklarını belirtilen işçiler maaşlarını alana kadar iş başı yapmayacaklarını belirtti.

İşçiler adına konuşan Gürkan Saygılı, "Yaklaşık 95 gündür maaşlarımızı alamıyoruz. Cuma gününden itibaren işi durdurdular. Yatıyoruz, bize bir açıklama yapan yok maaş konusunda. Burada çalışan herkes gurbetçi. Yerin 70 metre altında çalışıyoruz ancak bizi muhatap alan kimse yok. Yetkililerden bir açıklama ve yardım bekliyoruz. Yaklaşık 300 kişiyiz. Sadece bizim şantiyede 200 kişi var" dedi.

"BUGÜN, YARIN DİYEREK BİZİ OYALIYORLAR"

Karabük'ten gelerek metro şantiyesinde çalışan bir işçi ise, "Ben gurbetçiyim. 95 gündür maaş alamıyorum. Çıkıp bir açıklama yapan yok. 'Bugün, yarın, bugün, yarın' diyerek bizi oyalıyorlar" diye konuştu.

Firma yetkilisi tarafından bir aylık maaşın ödeneceği sözünün verilmesi üzerine işçiler şantiyelerine geri döndü.

Maaşlarını alamadıklarını öne süren metro işçilerinden eylem

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