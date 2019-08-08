Maccabi Oyunları’na Türkiye damgası

Dört yılda bir düzenlenen ve diasporadaki Yahudi amatör sporcuların katıldığı turnuvaya, bu yıl Türkiye’den 102 sporcu katıldı. Müsabakalarda sporcularımız voleybolda 1, teniste 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz; yüzmede 1 gümüş, 2 bronz; masa tenisinde 1 bronz, basketbolda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Turnuvada, şampiyon olan voleybol kız takımı kürsüye Türk bayraklı formalarla çıkarken, hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kız voleybol takımı menajeri Dorit Toledo, duygularını şu sözlerde dile getirdi: “Türkiye’den ilk defa bir voleybol takımı kurduk. Koçumuzun yönlendirmeleri sayesinde maçın seyrini değiştirdik. Kazanacağımıza inanarak çıktığımız maçların hepsinden 6 galibiyet alarak mucize gerçekleştirdik.”

Toledo, İstiklal Marşı’nın okunduğu o anları ise “Ülkemizden kilometrelerce uzakta bir törende İstiklal Marşı’mızı okumak muhteşemdi” diye tarif etti.

‘Budapeşte marşımızla inledi’

42 farklı ülkeden 2 bin 300 Yahudi atletin katıldığı şampiyonada, çift erkekler tenis turnuvasında altın madalyaya hak kazanan sporcularımızdan Semi Natan, gururlu olduğunu belirterek, “Jes Sisa arkadaşımla altın madalya kazandık. İstanbul’da cep telefonu bayim var. Haftada en az 2 gün tenis oynuyorum. Jes arkadaşımız ayrıca tek erkekler kategorisinde de altın madalya almaya hak kazandı. Budapeşte’de İstiklal Marşı’nı çaldırmak muhteşem bir duyguydu. Ülkemiz adına gururluyuz. Her başarılı sonuç sonrası kürsüye çıkmak, altın madalya almaya hak kazanan arkadaşlarımız sayesinde Budapeşte semalarının İstiklal Marşı ile inlemesi hepimize büyük mutluluk yaşattı. Budapeşte’de Türk bayrağını başarıyla temsil ettik” diye konuştu.