Mafya otogara gece yarısı duvar ördü

İstanbul merkez olmak üzere 3 ilde geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarla çökertilen aralarında şartlı tahliye kararıyla salıverilen çete elebaşı Burhanettin Saral'ın da bulunduğu Sarallar çetesinin, 3 milyon dolar dolandırıp 7 milyon dolar borçlandırdıkları bir iş adamını iflas ettirdiği, 3 milyon lira haraç istediği başka bir iş adamının haraç vermemesi üzerine iş yerini kurşun yağmuruna tuttuğu ve yönetim boşluğu yaşanan İstanbul Otogarı'nıda uluslararası çalışan bir turizm şirketinin yazıhanesini ve peronlarını duvarla 2 ye bölerek gece yarısı işgal gerçekleştirdiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, yaralama, tehdit ve haraç isteyip alma gibi suçlamalarla aralarında 2 yıl önce şartlı tahliye kararıyla salıverilen çete elebaşı Burhanettin Saral'ında bulunduğu 21 çete mensubunu yakalayıp gözaltına almıştı. Çete mağduru çok sayıda iş adamının şikayetiyle başlatılan operasyonda, çetenin 3 üyesini de daha sonraki soruşturma sürecinde yakalayıp gözaltına alan Organize polisi, yaptığı çalışmalarda çetenin gerçekleştirdiği çok sayıda suç olayını aydınlatırken, özellikle karıştığı 3 suç olayı ise dikkat çekti.



DOLANDIRIP BORÇLANDIRDILAR

Uzun bir dönem Şahinler çetesiyle yaşadığı çatışmayla kamuoyunun gündemine gelen ve daha çok tahsilat, haraç alma ve yağma olaylarıyla bilinen çete elebaşı ve üyelerinin, iş adamı kimliğiyle tanıştıkları Leon B. adlı bir iş adamının sahip olduğu döviz bürosuna zorla ortak olup, iş adamından iş yapma vaadiyle 3 yıl içinde 3 milyon dolar parasını alıp dolandırdıkları ve 7 milyon dolar civarında da piyasaya borçlandırdıkları polis tarafından tespit edildi. Döviz Bürosu işleten Leon B.’nin iflas etmesine neden oldukları belirlenen çetenin, iş adamı Leon B.’nin piyasadaki alacaklıları arasında yer alan V.D. adlı bir kişinin ise aynı çeteyle bağlantılı kişilere başvurarak iflas eden iş adamından 2 milyon dolar parasını almak için çeteyle yüzde 50 karşılığında anlaştığı, çete mensuplarının da Leon B.ye ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ da bulunduğu tespit edildi.

HARAÇ VERMEYEN TEKSTİLCİNİN İŞ YERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Yine çeteye yönelik olarak yapılan soruşturmada, çetenin geçtiğimiz aylarda F.K. adlı bir iş adamının Bahçelievler'deki iş yerinin kurşunlanması olayının da arkasında olduğu tespit edildi. 3 milyon lira haraç istenen tekstilci iş adamı F.K.'nın, istenen haracı vermemesi üzerine seyir halindeki plakası sökülmüş bir araçla gerçekleşen olay sonrası polis çevreden topladığı güvenlik kamera kayıtlarını saniye saniye izleyerek çete mensuplarına ulaştığı öğrenilirken, soruşturma dosyasında yer alan kamera görüntülerine yansıyan saldırı olayı, çete üyelerinin içinde olduğu bir otomobilden ateş açılması ile başlıyor. Elde edilen görüntülere göre, şüpheliler yolda plakalarını söktükleri otomobille iş yerinin önüne gelip, iş yerini kurşun yağmuruna tuttuktan sonra bir süre gidip plakaları tekrar taktıkları aynı araçla kayıplara karışıyor.

GECE YARISI BASKINI

Çetenin son olarak ise geçtiğimiz Haziran ayında,15 Temmuz İstanbul Otogarı'ndaki bir yazıhaneyi gece yarısı basıp, otogardaki ‘yönetim boşluğunu’ fırsat bilerek kendilerini ‘mal sahibi’ gibi tanıttıkları ve Balkan ülkelerine hizmet veren bir turizm firmasının otogardaki 4 peronundan ikisini zorla boşaltıp araya duvar ördüğü tespit edildi. Balkan ülkelerine yolcu getirip götüren turizm firmasının yetkilisi İvelina Marinova Angelova’nın suç duyurusu ile başlayan soruşturmada polis, çeteyi suça aynı otogarda faaliyet gösteren ve söz konusu çete ile bağlantıları belirlenen bir seyahat firması sahibinin para ve hisse karşılığında suça azmettirdiği de tespit edildi.

Bu 3 suç olayının yanı sıra, çetenin gerçekleştirdiği belirlenen bir çok faili meçhul olayında soruşturma kapsamında aydınlatıldığı polis tarafından açıklanırken, çete elebaşı Burhanettin Saral ve 23 adamı emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.