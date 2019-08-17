MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Kanlı kavga
17.08.2019 - 17:20| İHA

Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Kanlı kavga

Van merkez Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla sulama kavgasında 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Kanlı kavga

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında tarla sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Emre Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırırken hayatını kaybeden Yücebaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olası durum için mahallenin giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi alırken, olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? 17 Ağustos ipucu sorusu

‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? 17 Ağustos ipucu sorusu

Yargıtay'dan "Adli Yıl Açılış Töreni" açıklaması

Yargıtay'dan "Adli Yıl Açılış Töreni" açıklaması

Böyle gelin arabası görülmedi!

Böyle gelin arabası görülmedi!

Para için galeri işletmecisini vurdular!

Para için galeri işletmecisini vurdular!

Sıradaki Haber