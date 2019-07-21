Mahershala Ali kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahershala Ali'nin hayat hikayesi

MAHERSHALA ALİ KİMDİR?



Mahershala Ali (d. Mahershalalhashbaz Gilmore, 16 Şubat 1974; Oakland, Kaliforniya), Amerikalı oyuncu. 2016'da Juan karakterini canlandırdığı Ay Işığı filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday olmuş, SAG Ödülünün ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülünün ise sahibi olmuştur. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.



Mahershala AliAli Müslümandır. Amatus Sami-Karim ile evlidir. Kedisinin adını ünlü müzisyene ithafen ve aynı zamanda Kur'an'da adı geçen Nas koymuştur. 24 Şubat 2017 tarihinde eşi, Bari Najma adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



BLADE OLACAK!



Yeni çekilecek olan Blade filminde başrolü Green Book filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanarak büyük başarıya imza atan Mahershala Ali canlandıracak.



2019 Oscar ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen ve Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman olarak tarihe geçen Mahershala Ali, daha önce Marvel Stüdyolarını arayıp Kevin Feige ile bir görüşme yapmış ve karaktere talip olduğunu söylemişti.