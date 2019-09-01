Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

Cezaevinden çıkan mahkûmların toplumsal hayata ve işgücü hayatına katılmakta güçlük çekmesini en aza indirmek için kolları sıvayan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu, yeni bir projeye daha imza atıyor.

İş yurtlarında iş başı eğitimi alan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla pek çok projeyi hayata geçiren Adalet Bakanlığı, hükümlülerden aşçı yetiştirmek için harekete geçti.

İş Yurtları Kurumu’nca Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü için, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 2019 proje teklif çağrısı ile duyurulan, “Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı” kapsamında yapılan, “Gastronominin Tarihle Harmanlandığı Şehir Gaziantep’den Yöresel Lezzetler” başlıklı proje başvurusu kabul edildi. Proje kapsamında 150 metrekare kapalı alana yeni işyurdu atölyesi tesis edilecek ve Gaziantep yöresel lezzetleri olan Yuvalama, Ekşili Köfte ve İçli Köfte üretimi yapılacak.

15 ay olarak belirlenen proje süresi içinde, başlangıçta 30 hükümlüye, “Gaziantep Mutfağı” mesleki eğitimi verilip, sonrasında hükümlüler üretime dahil edilecek. Üretilen ürünler soğuk hava deposunda muhafaza edilip taleplere göre, soğuk zincir sistemi ile ülke genelinde istenilen yerlere ulaştırılacak. Üretim sürecinde mutfak masrafları hammadde, girdi ve kalan diğer maliyetler İş Yurtları Kurumu’nca karşılanacak.

İş Yurtları Kurumu ayrıca, Mimari Restorasyon ve İnşaat İş Kolları marifetiyle tarihsel ve kültürel anlamda değer taşıyan mimari eserlerin, doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlamak için de çalışma yürütüyor. Kurum, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde açılan Mimari Restorasyon ve İnşaat İş Kolları’nda istihdam edilen hükümlüler, Edirne Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetim ve gözetiminde, bölgede bulunan tarihi eserlerin ve bu eserlere ait kalıntıların restore çalışmalarını yapıyor.

AB ülkelerinde çalışabilecek

İş Yurtları’nın girişimiyle mahkûmlara AB kriterlerine göre mesleki yeterlilik belgesi de veriliyor. Çalışma Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan işbirliği doğrultusunda 180’den fazla iş kolunda gösterilen faaliyetler belgelendirilecek. Bu da piyasada cezaevinden çıktıktan sonra büyük bir avantaj sağlayacak. Ustalık belgesinden bile daha öncelikli hale gelebilecek. AB kriterlerine uygun olarak yeterlilik belgesi olduğu için yabancı ülkelerde de iş bulma kapısı açılmış olacak.