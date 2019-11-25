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25.11.2019 - 07:50 | | Eren Koca

Mahkumlar roman oldu

Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı Sedat Erdoğdu, mahkumların hayatından etkilenerek şarkı ve kitap yazıyor

Mahkumlar roman oldu

Ebru Gündeş’in ‘Çingenem’ şarkısının yazarı, Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı Sedat Erdoğdu (56), ünlü isimler için söz kaleme almaya devam ediyor. Birçok kitabı da bulunan Erdoğdu, meslek hayatı boyunca karşılaştığı olaylar ve mahkumların, hayat hikayelerinden etkilenerek roman yazmaya başladı.

Mahkumlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışan Erdoğdu, “Cezaevinde çalışmasaydım bu kitaplar ortaya çıkmazdı. Çünkü her mahkum bir hikaye ve roman... Eserlerimde muhakkak cezaevinden bir parça vardır. Kimisi cinayet suçundan giren bir kadın, kimisi de cinayet işleyen erkek olabilir” açıklamasını yaptı.

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