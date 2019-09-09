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09.09.2019 - 14:52| AA

Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu.

Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

 

Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından, eve yaklaşık 100 metre mesafedeki Tohma Çayı kıyısında Miraç'ın terliğini bulan aile, durumu jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri terliğin bulunduğu yerden çaya girerek, arama çalışmasına başladı.

Ekipler 10 dakikalık çalışmanın ardından Gültekin'in cesedini yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardı.

Gültekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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