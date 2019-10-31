Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pütürge'de uyuşturucu ticareti yapan ve üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 2,5 kilo esrar, 110 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı, 53 kurusıkı mermisi, 102 av tüfeği fişeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirdi. Uyuşturuculara ve silahlara el koyan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.