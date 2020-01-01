Malefiz filminin konusu nedir? Malefiz filminin türü - oyuncuları
30 Mayıs 2014'te vizyona giren Malefiz filmini Robert Stromberg yönetti. Fantastik türünde olan Malefiz filminin konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler? İşte Malefiz filmi hakkında merak edilenler...
Malefiz filminin konusu, Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur... Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor.
MALEFİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Angelina Jolie
Rolü : Maleficent
Elle Fanning
Rolü : Princess Aurora
Sharlto Copley
Rolü : King Stefan
Sam Riley
Rolü : Diaval
Brenton Thwaites
Rolü : Prince Philipp
Juno Temple
Rolü : Thistlewit
Ella Purnell
Rolü : Teen Maleficent
Imelda Staunton
Rolü : Knotgrass