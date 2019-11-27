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27.11.2019 - 15:54 | | DHA

Maltepe'deki pitbull vahşetinde 3 gözaltı!

İstanbul Maltepe sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, olayla ilgili olarak yaşı 18'in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Maltepe'deki pitbull vahşetinde 3 gözaltı!

Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18’den küçük olan, vahşet anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

Maltepedeki pitbull vahşetinde 3 gözaltı

Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından 3 şüpheli, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gönderildi.

 

 

 

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