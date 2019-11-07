Mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Mantar zehirlenmesinde ne yapmak gerekir?

Yaşanan zehirlenme ve ölüm olayının ardından vatandaşlar mantar zehirlenmesi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Mantar zehirlenmesi olması durumunda ne yapılmalıdır?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı sonbahar yağmurlarıyla doğada fazlaca görülmeye başlanan mantarın, zehirlenme olasılığına karşı rastgele toplanıp tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.

Mantar türlerinin birbirine benzediği için karıştırma ihtimalinin yüksek olduğuna değinen Allı, şunları kaydetti:

"İnsanların zehirli mantarları ayırt etmesi çok zor. Ülkemizde 2 bin 500 civarında mantar var. Bunlardan 100'ü zehirli, 10'u da öldürücüdür. Eğer mantarı tanımıyorsanız doğada bunlara rastlamanız mümkün. Muğla'da "çintar" diğer bölgelerimizde "merkit", "kanlıca" ismiyle bilinen mantar şu sıralar bol miktarda toplanıyor ve satılıyor. Fakat siz mantarları tanımıyorsanız ikinci kez yeme şansınız ortadan kalkabilir. Mantar zehirlenmesinin olduğu bölgeye giderek mantarları topladık. Çintar diye başka bir mantarı toplayıp kaynatarak suyunu içmişler ve zehirlenmişler. Bu nedenle mantarları çok iyi tanımak gerek."

MANTAR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Mantar zehirlenmesi belirtilerinin, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkar. 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme, bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebilir.

"Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini 7 gün 24 saat arayabilir."

MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE NE YAPMAK GEREKİYOR?

MSKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bülent Huddam doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş, konserve, çiğ veya pişirilerek yenmesinin fark etmediğini dile getirdi.

Bunların yenilmesi sonucu ölümle sonuçlanan vakalarla karşılaştıklarını vurgulayan Huddam, şöyle konuştu:

"Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey mantarın ne zaman ve nasıl yenildiği. Kaç kişinin bu mantarı tükettiği de çok önemli. Bunların hepsi bizim tanı koymamızda önem taşıyor. Hastalar kusma, sersemlik, nabızda artış, terleme gibi bulgularla bize geliyor. Genellikle mantar tüketildikten 6 saat sonra zehirlenmeler ortaya çıkıyor. Bazen bu 2-3 güne de çıkabiliyor. Ciddi mantar zehirlenmeleri karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açarak ölümle sonuçlanabiliyor. Bu dönemde özellikle mide ve bağırsak sistemini etkileyen bozukluklarla hastalar karşımıza geliyor. Bunun tanısı çok kolay. Hastanın mantar yediğini söylemesi ve basit bir kaç laboratuvar tetkikiyle tanı konulabiliyor. Biz erken müdahaleyle hastalarımızı sağlığına kavuşturabiliyoruz."