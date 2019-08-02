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02.08.2019 - 07:58

Marmara Koleji’ne altın yağdı

Marmara Koleji öğrencileri, Hollanda’nın Lahey kentinde yapılan Dünya Bilginler Yarışması’nda (The World Scholar’s Cup) 21 altın ve 19 gümüş madalya kazanarak, gurur verici bir başarıya imza attı.

Marmara Koleji’ne altın yağdı

İngilizce yapılan yarışmanın bu yılki teması “Sınırlarda Bir Dünya” olarak belirlendi. Öğrenciler ayrıca tarih, bilim, sanat, müzik, edebiyat, sosyal bilimler konularında bilgilerini sergiledi. Yarışmada 51 ülkeden, 1900 öğrenci yer aldı.

Yarışmada Marmara Koleji ekibinde bulunan Azra Deniz Kasırga, Hüveyda Zelal İlbak, Neşe Sevgi Alkanlı, Gözde Güreli, Doğa Tatlı, Yaren Bahar Tozaner, Oğuzhan Yılmaz, Efe Divrengi ve Mert Kırlı bireysel ve takım halinde yarıştı. Münazara, yazma ve bilgi yarışması kategorilerinde üstün başarı gösteren ekip, büyük alkış aldı. Marmara Koleji, Türkiye’yi Yale Üniversitesi’nde kasım ayında yapılacak “Şampiyonlar Turnuvası”nda (The Tornament Of Champions) temsil edecek.

The World Scholar’s Cup nedir?

Dünyada 40’tan fazla ülkede gerçekleşen, The World Scholar’s Cup (Dünya Bilginler Kupası) 2007’den bu yana düzenleniyor. Organizasyonun amacı geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak, öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamak.
Turnuvada; üç öğrenciden oluşan takımlar halinde yarışılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10’a giren takımlar Dünya Turnuvası’na katılmaya hak kazanıyor. Bu turnuvada da başarılı olanlar her yıl kasım ayında Yale Üniversitesi’nde düzenlenen “Tournament of Champions”a (Şampiyonlar Turnuvası) katılma hakkını elde ediyorlar.

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