Masaüstü bilgisayardan 'instagram giriş' nasıl yapılır? instagram hesabı sil

Sosyal medya kullanıcıları zaman zaman kendi hesapları hakkında arayışa geçiyor. instagram hesabını silmek isteyenler, 'instagram hesabı nasıl silinir' arayışında bulunuyor. İşte instagram giriş ve instagram hesabı sil seçenekleri hakkında bilinenler...

İNSTAGRAM GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Masaüstü bilgisayar üzerinden instagram girişi yapmak için 'instagram.com' sayfasını açarak kullanıcı adınızı girin ve şifreyi yazın. Bu işlemler sonrasında instagram hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.

İNSTAGRAM HESABI SİL

instagram hesabı silmek için

Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Silinen hesapları yeniden etkinleştirmemiz mümkün değildir.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

Güvenlik nedenleriyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızı silmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.