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01.10.2019 - 12:02 |

MasterChef Alican kimdir? Alican Sabunsoy nereli?

MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacılarından Alican Sabunsoy bu hafta eleme potasında. En fazla oyu alarak eleme potasına giren MasterChef Alican kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef Alican kimdir? Alican Sabunsoy nereli?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta kırmızı takım ilk dokunulmazlığı kaybetti ve eleme potasına iki isim çıkarttı. Alican Sabunsoy da eleme adaylarından birisi.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntülerAntalya'da, bir parkta, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövülüyor. Adamın yere düştüğü halde saçından tutarak vurmaya devam ettiği dayak olayını çevredekiler ise sadece izliyor.
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