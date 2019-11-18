MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? Alican Sabunsoy nerelidir?
18.11.2019 - 22:19 |

MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? Alican Sabunsoy nerelidir?

MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacılarından Alican Sabunsoy bu hafta oldukça merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki geçtiğimiz hafta elenmekten son anda kurtulan MasterChef Alican kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? Alican Sabunsoy nerelidir?

TV8'in heyecan fırtınası yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adaylarından biri olan ve son anda elenmekten kurtulan Alican Sabunsoy ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki yarışmanın en sevilen isimlerinden MasterChef Alican kimdir? İşte yaşı ve doğum yeri...

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesiAntalya'da, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yapan çiftçi Ali Abay (45), çiftlik evinde ölü bulundu. Polisin evdeki koku nedeniyle kimyasal madde zehirlenmesinden şüphelenmesi üzerine AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Polis, Abay'ın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zalim İstanbul 19. son bölümde Nedim'den şok karar! 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 19. son bölümde Nedim'den şok karar! 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vuslat 29. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 30. yeni bölüm fragmanı...

Vuslat 29. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 30. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 76. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanı

Çukur 76. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanı

Sanskrtitçeden gelen kökeni kralın payı olan renk hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

Sanskrtitçeden gelen kökeni kralın payı olan renk hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber