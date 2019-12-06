MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

MasterChef'te bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Batuhan Bayır kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Daha önce 5 kez eleme potasına giren Batuhan Bayır eleme potalarından çıkmasını başardı ve birçok arkadaşını gönderdi. Zaman zaman çıkardığı yemekler ile şefleri bile şaşırtan Batuhan Bayır bu hafta yarışmaya veda mı edecek? Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF TÜRKİYE BATUHAN BAYIR KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.