MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?
ABONE OL
06.12.2019 - 23:27 |

MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

MasterChef'te iddialı isimler arasında yer alan Batuhan Bayır bu hafta kaybedilen son dokunulmazlık oyununun ardından iki arkadaşı eleme potasında olduğu için otomatik olarak eleme potasına girdi. Çıkardığı yemekler ile zaman zaman şefleri şaşırtan Batuhan Bayır genç yaşına rağmen oldukça iddialı! Peki MasterChef Batuhan Bayır kimdir? Batuhan bu hafta yarışmaya veda mı edecek?

MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

MasterChef'te bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Batuhan Bayır kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Daha önce 5 kez eleme potasına giren Batuhan Bayır eleme potalarından çıkmasını başardı ve birçok arkadaşını gönderdi. Zaman zaman çıkardığı yemekler ile şefleri bile şaşırtan Batuhan Bayır bu hafta yarışmaya veda mı edecek? Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF TÜRKİYE BATUHAN BAYIR KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.

 

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

Sıradaki Haber