MasterChef Cemre kimdir? MasterChef Cemre neden ağladı?

MasterChef Türkiye yarışmasının başarılı isimlerinden birisi olan Cemre Uyanık kimdir? Bu hafta eleme potasına giren Cemre toplamda 2 kere eleme potasına girmiş oluyor. Peki, Cemre son bölümde neden ağladı? İşte Cemre Uyanık'ın biyografisi.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.

4 ARALIK MASTERCHEF CEMRE NEDEN AĞLADI?

Bu hafta eleme potasına gidecek ikinci ismi belirlemek için yapılan yarışmada Cemre gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet Şef'in yaptığı yemeği en iyi şekilde uygulamaya çalışan Cemre kuzu beyninin tadına bakarken gözyaşlarına hakim olamadı. Normalde et yemeyen Cemre'yi kuzu beyni yemek epey zorladı.