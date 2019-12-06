MasterChef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık gözyaşlarına engel olamadı

MasterChef'te iddialı yarışmacılar arasında yer alan Cemre Uyanık bu hafta Kırmızı takımda Batuhan, Yasin ile birlikte mücadele ediyor. Kırmızı takımda bu hafta kaybedilen iki dokunulmazlık oyununun ardından Cemre Uyanık ve Yasin eleme potasının yolunu tuttu.

Cemre Uyanık bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Şeflerin dün akşamki MasterClass ödül oyununda son anlarda vazgeçmesine değindi. Cemre konuya ilşkin birkaç açıklama yaptıktan sonra Aşçılık kariyerindeki ilk yıllarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Cemre Uyanık aşçılık mesleğinin kadınlar için Türkiye'de çok zor olduğunu Amerika'ya gitmeden önce iş bulamadığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.