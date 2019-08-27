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27.08.2019 - 14:28

MasterChef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında?

MasterChef yarışmasında son 14'e kalan isimler arasında yer alan Cemre Uyanık, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan MasterChef Cemre Uyanık, Uzakdoğu'ya olan hayranlağı ile biliniyor. Özellikle yemeklerle ilgili animeler seyretmeyi sevdiğini belirten Cemre Uyanık, yarışmaya kendini denemek için katıldığını ifade ediyor.

MasterChef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında?

Cemre Uyanık, MasterChef'te son 14'e kalan isimler arasında yer alıyor. Küçüklüğünden bu yana Uzakdoğu kültürü ve yemeklerine hayran olduğunu belirten Cemre Uyanık, yemekler ile ilgili animeler seyretmeyi sevdiğini ifade ediyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyceğini ifade eden Cemre Uyandık, MasterChef yarışmasına kendini denemek için katıldığını söylüyor.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.

İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.
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