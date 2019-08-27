MasterChef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında?

Cemre Uyanık, MasterChef'te son 14'e kalan isimler arasında yer alıyor. Küçüklüğünden bu yana Uzakdoğu kültürü ve yemeklerine hayran olduğunu belirten Cemre Uyanık, yemekler ile ilgili animeler seyretmeyi sevdiğini ifade ediyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyceğini ifade eden Cemre Uyandık, MasterChef yarışmasına kendini denemek için katıldığını söylüyor.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.