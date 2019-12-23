MasterChef Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Cemre Uyanık kaç yaşında?

Cemre Uyanık Masterchef yarışmasında en iddialı isimler arasında yer alıyor. Cuma akşamı gerçekleştirilen elemenin ardından son dörde kalan Cemre Uyanık yarışmalardaki hırsının yanı sıra kolay vazgeçmesi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Cemre Uyanık yarışmanın başladığı günden bu yana yaptığı yemekler ile ön plana çıkarken zaman zaman kolay pes etmesi ve aldığı kararlar nedeniylede Şefler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Peki Cemre Uyanık bu akşam gerçekleştirilecek olan final yarışmasında nasıl bir performans sergileyecek?

CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.