MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda kaç yaşında?

MastrChef yarışmasında sık sık kavgaların ortasında kendisini bulan Eda Karabulut son olarak dün akşam gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununu mavi takımın kaybetmesinin ardından bireysel dokunulmazlıkta birinci olan Cemre, Rıfat'ı eleme adayı olarak gösterirken Mavi takım diğer eleme adayı olarak Eda'yı potaya gönderdi. Böylelikle MasterChef'te eleme adayları ceza oyununda Lax Bavyera yemeğini en kötü yapan iki isim olan Alican ve Ekin'in ardından Eda ve Rıfat eleme potasına giren iki isim oldu. İşte MasterChef Eda hakkında merak edilenler...

EDA KARABULUT NAYİR KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayir, 34 yaşında ve İstanbul'dan katılıyor. Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini aktarıyor.