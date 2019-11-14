MasterChef Ekin nereli? Ekin Eylem Ulaş kimdir?

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye yarışmacılarından Ekin Eylem Ulaş kimdir? Kasaplığı ile yarışmada et konusunda başarılı işler çıkaran MasterChef Ekin ile ilgili ayrıntıları derledik.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.