MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Aralık son bölümde eleme...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam heyecan verici bir MasterClass oyununa sahne oldu. Peki büyük bir heyecan sahne olan oyunun sonunda para ödülü kimin oldu ve eleme adayları kimler oldu?



MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



MasterChef'te balık yapan yarışmacılar en iyi şekilde teknikleri öğrenmeye çalıştı. Şeflerden eğitim alan yarışmacılar daha sonra mutfakta karşı karşıya geldi. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim Alican oldu. Alican 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef'te kırmızı takım yarışmacılarından Cemre ve Batuhan eleme oyununda mücadele verdi.

En kötü yemeği yaparak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Cemre oldu. Böylelikle sevilen yarışmada ilk 2 eleme adayı Yasin ve Cemre oldu...