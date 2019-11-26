MasterChef eleme adayları kim oldu? 54. son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve büyük heyecana sahne oldu. Peki her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 54. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için performanslarını sergilediler. Mavi takımın kendi arasında büyük bir mücadele verdiği yarışmanın sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...



MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan isim söyleyecek ve ardından yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı belli olacak. Bu isimler belli olur olmaz haberimizde yer alacak...



MASTERCHEF TÜRKİYE 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 55. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





