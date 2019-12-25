MasterChef eleme adayları kimler oldu, kim elendi? MasterChef Türkiye final tarihi...

MASTERCHEF İLK İKİ ELEME ADAYI KİMLER OLDU, KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk iki eleme adayı Ekin ve Alican oldu. 3. eleme adayı yarın belli olacak ve Cuma günü bir kişi daha elenecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLACAK? YARI FİNAL HEYECANI

MasterChef Türkiye'de yarın kritik bir akşam yaşanacak. Güzide ve Cemre yarı final için yarışacaklar. Toplamda üç oyun oynayacak olan Güzide ve Cemre arasından oyunlarda en fazla puanı toplayan kişi yarı finale yükselirken diğer kişi Ekin ve Alican ile eleme potasında yarışacak.



MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?



Acun Ilıcalı MasterChef'in final bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 5 kişi kalan yarışmacılardan son 2'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Yani MasterChef'te 3 hafta sonra büyük finalin yaşanması bekleniyor.